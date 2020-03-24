AFP: Türklerin koronavirüsle mücadelede gizli silahı kolonya

AFP, Türkiye’de misafirperverliğin sembolü olduğunu belirttiği kolonyanın şimdilerde koronavirüsle mücadelede önemli bir silah olduğunu abonelerine duyurdu.

AFP’nin haberi;

Kolonya Türkiye’de misafirperverliğin sembolü ve hijyene yardımcı olarak görülür. Hemen hemen her Türk’ün evinde bulunan kolonya yeni tip koronavirüsle mücadelede eşi görülmemiş bir talep görüyor.

Birçok Türk, alkol içeriği yüksek olan kolonyaların elleri ve yüzleri temiz tutmada ve dolayısıyla COVID-19 riskini önlemede etkili olduğuna inanmakta.

İstanbul’un tarihi Eminönü semtinde, Türkiye’nin ilk teyit edilen vakası açıklanmadan önce Mart ayı başında kolonya dükkanlarının dışında uzun kuyruklar görüldü.

Şimdi dükkanlar ve eczaneler “kolonya kalmadı” yazılarıyla dolu.

İnsanlar genellikle caddenin ortasında kolonyayı ellerine serpiştirirken, bazı taksi şoförleri de müşterilerine kolonya sunuyor.

Eyüp Sabri Tuncer online siparişi kapattı

Ülkenin önde gelen geleneksel kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer, son haftalarda on binlerce sipariş aldığını söyledi.

Şirket yetkilisi Atilla Arıman AFP’ye verdiği demeçte, “Müşterilere sağlıklı bir teslimat için online siparişleri geçici olarak askıya aldık” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkleri kolonyayı virüse karşı alternatif bir el dezenfektanı olarak kullanmaya çağırdığı için kolonya rafları boşaldı.

İlyas Göçü adlı vatandaş kolonyayı eskisinden üç kat daha fazla kullandığını belirterek “Alkol içerdiğinden mikroplara karşı daha etkili olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Talep o kadar büyük ki, hem kolonya hem de diğer el dezenfektanları için adeta karaborsa oluştu ve İstanbul polisi geçen hafta “sağlıksız” olarak üretilen ürünlere el koymak için bir üretim tesisine baskın düzenledi.

Geçen hafta hükümetin ekonomik teşvik paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara maskenin yanı sıra ücretsiz kolonya da dağıtılacağını söyledi.

Türkiye şu ana kadar koronavirüs ile ilişkili 37 ölüm ve 1.529 vaka kaydedildi.

Kolonya ile virüse karşı mücadele bilimsel mi?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyesi Profesör Bülent Ertuğrul, alkolün koronavirüsün dış zarını tahrip edebileceğini ifade ederek “Alkol iyi bir çözücü olduğu için bu lipit zarını yok ediyor. Koronavirüse karşı en iyi koruma çevre ile temas ettikten sonra elleri yıkamak. Ancak su ve sabun olmadığı durumlarda en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanmak yardımcı olabilir. Bildiğimiz gibi kolonya da en az yüzde 70 alkol içeriyor. Bu yüzden COVID-19’a karşı iyi bir el dezenfektanı” diye konuştu.