Ağaoğlu: 2 maç için play-off mu olur?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu’nun açıklamasından liglerle ilgili bölüm şöyle;

“İyimser olarak bakarsam virüsün ülkemizdeki seyrini düşünürsek,çok iyi konumdayız. Bir Japonya kadar iyi değiliz ama virüs ile mücadelede ön plana çıkmış 3 ülke sayın derlerse bunlardan birisi Türkiye. İkinci bir dalga söz konusu olmazsa ramazan bayramı arefesinde veya birkaç gün sonra kırılacağını düşünüyorum. Haziran ayının birinci veya ikinci haftasında kalan bu 8 maçımızı oynayabiliriz. Bütün temennimiz bu. Hiç alışık olmadığımız hayat tarzını yaşıyoruz. Psikolojik olarak toplumun bir kesimi bundan etkilenmiş durumda. Bundan 50 gün sonra ligler başlarsa futbol bu ülke insanın psikolojisini ve dikkatlerini başka bir yere çekebileceği bir öğe. Lider konumdayız, ligler oynanmasın, şampiyon olalım, Trabzonspor şampiyonlar ligine gitsin…. Bunun bir de toplumsal yönü var. Her şey iyi giderse kalan 8 maçımızı oynayabiliriz. Her senaryoya hazırız. Ligler oynanacaksa da hazırız, oynanmayacaksa da hazırız. Mücadele edip lider olarak bitirmek için elimizden geleni yapacağız.”

“Oynanmadığı taktirde çok büyük ihtimalle diğer Avrupa Liglerinin alacağı karar paralelinde olur. Oradaki uygulama neyse Türkiye’de öyle olur. Ligin sonuna 15-20 maç kalsaydı Play-Off konuşulurdu. Zaten 6 maç oynayacaksın ligde de kalmış 8 maç olmaz öyle. 2 maç için Play -Off mu olur.”