“Ahmet Nur Çebi ihale komisyonu başkanıydı, çıksın konuşsun”

GundemBesiktas.com instagram hesabına konuk olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, başta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere Siyah-Beyazlı yönetim kuruluna yönelik sert sözler söyledi.

Kendisi hakkında yapılan suçlama ve eleştirilere cevaplar veren Mahmutyazıcıoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

”Kulüpten ortaya çıkan tüm belgeler hakkında Denetim Kurulu sorumludur.

Atilla Türker’e açtığım tazminat davası devam ediyor. Göğsüme tabela mı asayım dava devam ediyor diye? 20 defa hukuk yoluna başvurdum. Bugün dava açılıp yarın sonuç bekleyemezsiniz.

Abimin bahsi geçen şirkete bir saatliğine bile ortaklığını olduğunu ispat etsinler, ne istiyorlarsa onu yapsınlar.

Dönemin icra kurulu başkanı Ahmet Nur Çebi idi, belgeler de bende mevcut. Bizi suçlayıp kendisi olaylardan sıyrılmasın.

Kulüplerde transferler mahremdir. Mertcan Çam ile ilgileniyorduk, Burak Yılmaz transferini sır gibi yürütüyorduk. Mertcan Çam için kulübüne para kesinlikle ödenmedi.

Sayın Çebi ile kulüp televizyonuna çıkalım, moderatörü de kendisi seçsin. Programı da Bülent sunsun hatta, kendi ekiplerinin adamı.

Burak Yılmaz’ı tanımıyorum diye açıklama yapan ikinci başkanımız olmasaydı o sene şampiyonduk. Ne oldu Burak Yılmaz’la tanıştılar mı?

Aras’ı getiren transfer sihirbazı Erdal Torunoğulları, biz oynamayan adamın sözleşmesini neden uzatalım? Sadece sözleşmesini bir yıl sonraya öteledik, o bir yıl da para ödemedik.

Fikret Orman ile ilgili şunu söyleyebilirim, benim hiçbir hukuki işime karışmadı.

Sadece fikrini belirtir ama kararı sorumlu isme bırakır. Mitrovic’i kulüp aldığı paraya sattı, Roco’yu Şenol Güneş’in önerisi ile aldık.

Larin’i, Ali Naibi bize ”Buyrun yeni forvetiniz” diye tanıtınca haberimiz oldu.

Avrupa’da 200 Bin Euro’ya oynayan adamı 1 Milyon’dan aşağı alamazsın.

Zaten diğer kulüpler transfer yaptıkça taraftar da bize baskı yapıyordu, alsan bir dert almasan bir dert.

Atilla Türker, Tabata’yı biz almışız gibi göstermiş. Daha geriye gitsin, Goron Milne de bizim, Nartallo da bizim.

Dünya futbolu menajerlerden kurtulamaz, bu her yerde böyle. Gomez’i getirirken ben getirdim diyor, menajer ücretini bize yüklüyor.

Benim aleyhime haber yapacağınızı söyleyin size tüm belgeleri çıkartıp verirler, şu an bu işlerin sorumlusu Erdal Torunoğulları o da belgeleri açıklamak isterse tüm belgeleri açıklar.

Yaptığım prim açıklaması için savcılığa gidip suç duyurusunda bulunsunlar ama iftira atmadığım, gerçek olduğu ortaya çıkarsa ne yapacaklar?

Ümraniye yöneticiliği zordur, basının ilgi odağıdır. Orada görev yapanlar bedeli kendi cebinden öder. Serdal Adalı ve Ahmet Kavalcı orada bedel ödediler, o adamların suçu neydi?

Malım mülküm ortada, Beşiktaş üzerinden bir kuruş kazandığım yok.

Dorukhan’ın menajerini tanımayan arkadaş, 4 Ocak’ta hatta evinin yakınında bir mekanda yemek yemedik diyebilirse fotoğrafını yollayacağım. Ben de insanım artık, azcık delikanlı olsunlar.

Fenerbahçe maçı ilk yarı 3-0 öndeyiz, ikinci yarı 3-3 oldu. Maç sonu eve gidiyorum moralim bozuk bir gazetecinin attığı paylaşımı beğendim. Şenol Güneş’in ismi mi vardı orada ? Fikret Orman’ın ağzından Şenol Güneş ile ilgili tek kötü kelime çıkmamıştır.

Kendisine ağabey diye hitap ederdi, aralarında en ufak sorun yoktu. Stadyum yapılırken ben yoktum, yapıldı ben geldim. İhale komisyonu başkanı Ahmet Nur Çebi idi, stadyum işinde bir terslik yapıldıysa kendisi çıksın konuşsun.

Adnan Dalgakıran da konuşuyor bu konu ile ilgili, biri görevini bıraksın.

Stadyum yapımında baştan sona Çebi ihale komisyonu başkanı idi, bunu reddediyorsa bile ikinci başkan idi kendisi.

Ben Hukuk işleri ile ilgileniyordum, yedek yönetici iken bile her şeyden haberim vardı. Ahmet ağabey, ikinci başkandın neden haberin var?

Genel Kurul herkesi ibra etsin beni etmesin. Ben çok rahatım, çıkayım mahkemeye her şeyi kanıtlayayım.

Beşiktaş hızla giden bir tren, durmaması gerekiyor. Bazı kalemleri kuruşu kuruşuna yazamazsınız.

Beşiktaş Çatı danışmanlığı firmasıyla anlaşmadı. Bir tane çalışanı Vodofone Park’a gelmemiş. Ben neler olduğunu öğrendim, kimden öğrendiğim beni ilgilendirir. Ben duyduğumu değil, bildiğimi yazarım. O çatı firmasının referanslarına girip baksınlar, Kaptan Demir Çelik yazısını görürler.

Fikret Orman, kulüp için kendi firmasının bir kısmını kapattı ve kulüp için çalıştırdı. Devlet bunun için denetlemeye geldi ama bir şey çıkmadı, Şafak ve Fikret kulübe fatura kesiyormuş. Sen demir satmışsın ama kur farkını da almışsın.

Kocaeli Birlik Spor olayının tek sorumlusu Metin Albayrak’tır, konu hakkında konuşup günahını alamam kendisine sorarsanız açıklayacaktır.

5268 üye davası dünyanın en saçma davası. Nereden bilebiliriz diğer takımları tuttuklarını? Bir adam Galatasaray forması giydi diye Beşiktaşlı olamaz mı? sadece bir fotoğraf delil olamaz belki babasının isteğiydi. Kazanılma ihtimali de yok. Üyelik aidatı aylık 10 TL, kimse de senelik 120 TL için oyunu satmaz. Siz satar mısınız? Bu olay Genel Kurul üyelerine hakarettir. Evet ben aidat yatırdım babamın, amcamın aidatlarını yatırdım.

Vergi yapılandırması bozulmaması için bir şekilde parayı bulup ödüyorduk. Şuan ödeyemedikleri için bozuldu. Devlet yeniden yapılandırma yapmazsa 100 milyon TL ceza gelecek.

Beşiktaş kulübüne eş başkanlık sistemi mi geldi ? Türkiye’de ilk defa bir başkan Futbol A.Ş’de değil. Ahmet Nur Çebi’nin imza yetkisi yok. Bunu Beşiktaş camiası nasıl kabullenebiliyor?

Bundan iki yıl önce Euro’yu 7.4 kurdan alarak maaş ödedik, 4 Milyon Dolar faiz ödedik. 4 Milyon Dolar kazanamıyorsan batmış sayılıyorsun yani.”