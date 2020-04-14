Akit sunucusu ve annesi 4 saat arayla hayatını kaybetti

Gazeteci Yücel Süleyman Usta (55) korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta’nın hayatını kaybetmesinden dört saat sonra da annesi Nurhayat Usta (80) şeker hastalığından hayata veda etti.

Süleyman Usta ve annesinin bugün Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi.

Usta, 29 Mart günü sosyal medya hesabından, “Son test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hastaneye karantinaya kaldırılıyorum. Önce Allah’a sonra sağlıkçılara emanetim. Dualarınızı esirgemeyin” mesajını paylaşmıştı.