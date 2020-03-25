Akit yazarına göre EBA TV’deki bu öğretmen dekolteli giyinmiş!

Karahasanoğlu, “Hiçbir gereği yok iken göğüs dekolteli bayan niye ders anlatıyor ki demekten bile kendimizi alıkoyuyoruz ama.. Ojeli tırnaklar bile eleştiriyi dört dörtlük hakkediyor” ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, insanın ilkokul 3. sınıf öğrencisine ‘hayvan’ olarak tanıtıldığını iddia ederek, “Ve biz bunu eleştireceğimize, ateistlerin saldırılarına cevapla vakit harcıyoruz. Onun için, “yazıklar olsun bize” diyorum. Yazıklar olsun..” diye yazdı.

EBA TV’deki Fen Bilimleri öğretmeni Esra Engin’in normal kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları Karahasan’a tepki gösterdi.