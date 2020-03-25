EğitimGündemManşetMedya
Akit yazarına göre EBA TV’deki bu öğretmen dekolteli giyinmiş!
Yeni Akit yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, yeni tip Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan EBA TV'de başörtülü öğretmenin topa tutulduğunu savunup, normal giyimiyle dikkat çeken bir öğretmenin dekolte giydiğini iddia etti.
Karahasanoğlu, “Hiçbir gereği yok iken göğüs dekolteli bayan niye ders anlatıyor ki demekten bile kendimizi alıkoyuyoruz ama.. Ojeli tırnaklar bile eleştiriyi dört dörtlük hakkediyor” ifadelerini kullandı.
Ali Karahasanoğlu, insanın ilkokul 3. sınıf öğrencisine ‘hayvan’ olarak tanıtıldığını iddia ederek, “Ve biz bunu eleştireceğimize, ateistlerin saldırılarına cevapla vakit harcıyoruz. Onun için, “yazıklar olsun bize” diyorum. Yazıklar olsun..” diye yazdı.
EBA TV’deki Fen Bilimleri öğretmeni Esra Engin’in normal kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları Karahasan’a tepki gösterdi.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- 2 ülkeye ateş püskürdü! “Salgının boyutunu gizlediler”
- Son Dakika! Futbol dünyasında bir pozitif vaka daha
- Virüs kraliyet ailesinde! Prens Charles’ın sağlık durumu hakkında ilk bilgiler
- Firma sahibinin reklamlardan haberi yokmuş! “Ünlüler bu kadar mı cahil olur”
- Soylu: Tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor
- Fatih Terim’den takımına mesaj
- “ABD’ye kit sattığımız doğru ama Çin’den gelenler farklı”
- Putin’in virüs şovu! 2 testi de negatif çıkan şüpheliyi ziyaret etmiş
- Solunum cihazları için önemli karar
- Mangalcılar İngiliz polisini de çıldırttı!