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Akit yazarına göre EBA TV’deki bu öğretmen dekolteli giyinmiş!

Yeni Akit yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, yeni tip Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan EBA TV'de başörtülü öğretmenin topa tutulduğunu savunup, normal giyimiyle dikkat çeken bir öğretmenin dekolte giydiğini iddia etti.

NationalTurk 25/03/2020
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Karahasanoğlu, “Hiçbir gereği yok iken göğüs dekolteli bayan niye ders anlatıyor ki demekten bile kendimizi alıkoyuyoruz ama.. Ojeli tırnaklar bile eleştiriyi dört dörtlük hakkediyor” ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, insanın ilkokul 3. sınıf öğrencisine ‘hayvan’ olarak tanıtıldığını iddia ederek, “Ve biz bunu eleştireceğimize, ateistlerin saldırılarına cevapla vakit harcıyoruz. Onun için, “yazıklar olsun bize” diyorum. Yazıklar olsun..” diye yazdı.

EBA TV’deki Fen Bilimleri öğretmeni Esra Engin’in normal kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları Karahasan’a tepki gösterdi.

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