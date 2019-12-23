“Akli dengem yerinde değil” dedi! Ceren Özdemir davası ertelendi

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç’un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Katil zanlısının “akli dengem yerinde değil” savunması yaptığı davanın duruşması 20 Ocak 2020’ye ertelendi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç’un, “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 20 yaşındaki Ceren’in babası Yılmaz, annesi Güfer, ablası Gizem Özdemir, yakınları ile Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanığın avukatı Sabahnur Kaygusuz, birçok ilden baro temsilcileri ve kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de duruşmayı izledi.

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç, duruşma salonuna Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan sanık Arduç, savunmasında, yetiştirme yurdunda kaldığı yıllarda ve daha sonra gittiği bir başka ilde de cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Cezaevinden çıktıktan sonra Sürmene bıçağı çalarak önüne kim çıkarsa öldürmek istediğini belirten Arduç, Ceren’den önce 2 kişiyi öldürmek istediğini ancak gerçekleştiremediğini anlattı.

Kendisinin uğradığı cinsel istismarlar nedeniyle insanlara her türlü kötülüğü yaptığını aktaran Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürerek, “Karşıma kim çıkarsa öldürecektim, Ceren karşıma çıktı. Binaya önce o girdi arkasından ben girdim. Beni fark ettiği için Metin diye birini sordum ve 2 defa bıçakladım. Ardından sahile kaçtım.” şeklinde savunma yaptı.

Sanığın daha önceki beyanlarını kabul etmemesi üzerine cumhuriyet savcısı, “Ordu Adliyesinde ifadeni ben almıştım. Tedavi olmak istemiyor musun diye sorduğumda ‘Çift kişilikliyim ve bu halimden memnunum tedavi olmak istemiyorum.’ demiştin. Oysaki 2006 yılında işlediğin suçtan adli tıpa sevk edildiğinde ki raporları saklamıştın. Şimdi farklı beyanda bulunuyorsun. Açıklar mısın?” şeklinde sorusu üzerine sanık, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürerek tedavi edilmek istediğini belirtti.

Sanık avukatı beyanında “cezai indirim konusunda takdir mahkemenindir başka diyeceğimiz yoktur.” dedi.

Söz isteyen sanık, avukatına hitaben “Beni bırakın demiyorum, avukat hanım beni tedavi ettir.” şeklinde konuştu.

Daha sonra duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından duruşmayı 20 Ocak 2020’ye erteledi.

Bu arada, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor.

Ordu ve çevre illerden gelen kadın platformu üyeleri, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Katılımcıların ellerinde Ceren’in fotoğrafıyla dövizler yer aldı.

Öte yandan katil zanlısı Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir’i öldürmesi sebebiyle “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.