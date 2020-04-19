AKP’li Ünal’a göre ücretsiz ekmek dağıtmak paralel yapıymış!
AKP'li Mahir Ünal, ekmek dağıtmak isteyen CHP'li belediyeleri suçladı: Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ekmek dağıtımı çalışmalarının yasaklanması üzerine başlayan tartışmalarla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Anadolu’da ‘ayrı baş çekmek’ deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır” yorumunda bulundu.
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ekmek dağıtımı uygulaması İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasaklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklandığını duyurdu.
Yasak kararı sonrası çok sayıda CHP’li vekil tepki gösterdi. Konuyla ilgili hükümet kanadından ilk yorum AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan geldi. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ünal, CHP’li belediyelerin yaptığının paralel bir yapılanma olduğunu savundu.
Mahir Ünal; Eren Erdem, Tuncay Özkan, Engin Özkoç gibi milletvekillerinin tweetlerini alıntılayarak yayınladığı mesajında “Anadolu’da ‘ayrı baş çekmek’ deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır.
Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Tüm yasalar dayanağını anayasadan alır. #CHPbunuNedenYapıyor” ifadelerine yer verdi.
CHP’li belediyeleri koordinasyonun bir parçası olmamakla suçlayan Ünal, “Pandemi ile mücadelede gördük ki bazı CHP’li belediyeler bu koordinasyonun bir parçası olmak yerine ayrı baş çekmeyi tercih ediyorlar. Aynı zamanda il pandemi kurulu üyesi olan belediye başkanları bu kurullarla çalışmıyor, hatta paralel kurullar oluşturuyor” ifadelerine yer verdi.
Anadolu’da “ayrı baş çekmek” deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar çerçevesinde çalışır. Tüm yasalar dayanağını anayasadan alır. #CHPbunuNedenYapıyor pic.twitter.com/oSWKJyDWX0
— Mahir Ünal (@mahirunal) April 19, 2020
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