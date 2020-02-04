Akşener: “Doğalgazı zenginler, dünyayı garipler yakar”

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Meclis’te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada dış politika ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Akşener, Müslüm Gürses’in şarkısının sözlerini hatırlatarak, “Bu zamlarla, doğalgazı ancak zenginler yakar ama, dünyayı da yaksa yaksa garipler yakar. Mutfak yakar, geçim derdi yakar” dedi.

Akşener, Meclis’te partisinin grup toplantısında konuştu. Dün 7 asker ve bir sivil personelin öldürülmesiyle ilgili konuşan Akşener, “İçeride aslan, dışarıda kedi olmaktan artık vazgeçin. Bir an önce ve tereddütsüz gerekeni yapın” dedi.

Akşener’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle,

Türk yurdu, dahili ve harici bedhahların tüm gayretlerine, tüm acılara rağmen ayakta kalmaya devam edecek. Şehitlerimiz var. Ordumuz teyakkuzda. Cenazelerimizi kaldıracağız. Mehmedimize moral vereceğiz. Ancak; Çok önemli bir noktanın altını çizmek isterim: Bakın, 2 Şubat’ta Ukrayna’dan açıklama yapılıyor; “Türkiye Ukrayna’ya 200 milyon liralık askeri yardım yapacak” deniyor. Aynı günün gecesi, 3 Şubat’ın ilk saatlerinde, Ukrayna’yla Kırım’ın işgali nedeniyle sorunlu olan Rusya’nın kontrolündeki Suriye ordusu, Türk askerini hedef alıyor. O satrancın tarifi açık; askeri yardım yapıyor ve askeri hedef oluyoruz. Üstelik Rusya, pişkinlik edip; “Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi” diyor. Sayın Erdoğan da bu acı tabloya rağmen, seyahatini iptal etmeyip, Ukrayna’ya gidiyor. Gelişmelerden memnun musun Sayın Erdoğan? “Dostum” siyasetinle bizi soktuğun bataklıktan memnun musun? Dış politikada aklı bırakıp, egonla iş götürünce olanlardan memnun musun? İçeride aslan, dışarıda kedi olmaktan artık vazgeçin. Bir an önce ve tereddütsüz gerekeni yapın.

Türk Kızılay’ı, bunların elinde artık yandaşlara kaynak aktarmak için kullanılan, bir “naylon bağış” kurumuna dönüşmüş. Biz Kızılay’ı, kötü gün dostu biliriz. Peki bugünkü iktidar ne yapmış? Kızılay’a demişler ki; “Biz Ensar Vakfı’na para vereceğiz. Ama bu parayı önce sana yatıralım, oraya sen aktar” Neden? Çünkü Kızılay’a verdikleri paranın tamamını vergiden düşebiliyorlar. 8 milyon dolar, 2017 kuruyla 30 milyon lira gönderip, Kızılay’a da demişler ki; “Sen sadece 75 bin dolarını al, gerisini Ensar Vakfı üzerinden, bizim çocukların derneğine aktar” Peki vergiden düşen bu 30 milyon lira aslında kimin parası? Elbette milletin parası. İşsizlikten kıvranan gençlerin parası. Mutfağı tutuşmuş annelerin parası. Saraya takılan EYT’lilerin hakkı orada. Elinizi vicdanınıza koyun. Milletin 30 milyon lirasını, çoluk-çocuğunuzun oyuncağı derneklere aktaracaksınız diye, Kızılayımızın üzerine leke düşürmeye ne hakkınız var?

Küçücük bir çay ocağına kafamı uzatıp selam verdim. Bana elektrik faturasını uzattı. 803 lira. Geçen yıl bu zamanlar, 400-450 lira geliyormuş. Şimdi 803 lira. Bakın, şu gerçeği artık görelim; AA Parti 18 yıl önce bir hikaye yazdı. Zam dedi, kriz dedi, vatandaş nefes alamıyor dedi, ben bu işi çözerim dedi; 18 yılın sonunda Türkiye’yi getirdi, o günlerden daha kötü bir tabloya mahkum etti. Yolsuzlukla mücadele dedi, yoksullukla mücadele dedi, yasaklarla mücadele dedi, ben bu işi çözerim dedi; 18 yılın sonunda bu 3 Y’nin ta kendisi oldu.

Bugünkü iktidarın 18 yıl önce yazdığı hikaye ile, ülkemizin bugün yaşadığı gerçek arasında uçurum var. 18 yıl önce olduğu gibi, bugün yine diyorlar ki; Toplum dindarlar, sekülerler diye ikiye ayrılıyor. Diyorlar ki toplum, modernler ve gelenekçiler diye ikiye ayrılıyor. Evet doğrudur, toplum ikiye ayrılıyor… Ama onların bize dayattığı gibi değil; Bir tarafta, helal ekmek peşinde koşan milyonlarca vatandaşımız, diğer tarafta rant peşinde koşanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bir tarafta, iş bulamayan milyonlarca gencimiz, diğer tarafta lüks içinde yaşayan ajansçı iktidar gençleri olarak ikiye ayrılıyor. Bir tarafta, açlık sınıra mahkum milyonlarca emeklimiz, diğer tarafta vakıfları sayesinde para içinde yüzenler olarak ikiye ayrılıyor. Türkiye’nin yeni kutupları aynen böyle. Ve bu gidiş hayra alamet değil. Yine Müslüm babanın sözleri düşüyor aklıma. Bu zamlarla, doğalgazı ancak zenginler yakar ama, dünyayı da yaksa yaksa garipler yakar. Mutfak yakar, geçim derdi yakar.