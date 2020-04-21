Aktif vaka sayısı ilk kez düştü!

İtalya’da korona hastalarının sayısı ilk kez düştü.

Sivil Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamada, Pazar günü 108 bin 257 olan aktif vaka sayısı Pazartesi günü 20 azalarak 108 bin 237’ye geriledi.

Sivil Koruma Dairesi Müdürü Angelo Borrelli “İlk kez olumlu bir gelişme oldu” dedi.

Ancak ülkede ölüm vakalarındaki artış sürüyor. İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı Pazartesi günü 454 artarak 24 bin 114’e yükseldi. İtalya, ABD’den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla ölüm vakasının kayıtlara geçtiği ikinci ülke.