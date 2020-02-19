“Al Pacino bile olsa bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmak zor”

İsrailli oyuncu Meital Dohan, sevgilisi ünlü aktör Al Pacino ile ayrıldıklarını doğrulayarak İtalyan asıllı Amerikalı aktörün “cimri” olduğunu da iddia etti.

Sinemanın yaşayan efsanelerinden Al Pacino, Oscar Ödül Töreni’ne yalnız katılmış ve böylece Meital Dohan ile ayrıldıkları yönündeki dedikodular zirveye ulaşmıştı. Dohan, iki yıllık ilişkilerine nokta koyduklarını açıkladı. İsrail’de yayın yapan La’Isha dergisine konuşan 40 yaşındaki Meital Dohan, 79 yaşındaki Pacino ile aralarındaki yaş farkının ve ünlü aktörün ‘para harcamayı pek sevmediği’ gerçeğinin ilişkiyi bitirdiğini belirtti.

Al Pacino cimri, sadece çiçek aldı

Meital Dohan, ‘Al Pacino bile olsa bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmanın zor olduğunu’ söyledi. İsrailli oyuncu, “İnkâr etmeye çalıştım ama dürüst olmak gerekirse hâlihazırda yaşlı bir adam. Tüm sevgime rağmen ilişki yürümedi” dedi. Yaklaşık 180 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen ünlü aktörün ‘cimri’ davrandığını da belirten Meital Dohan, “Para harcamayı sevmediğini kibarca nasıl söyleyebilirim? Bana sadece çiçek aldı” ifadelerini kullandı.

Ancak Dohan, yine de Pacino ile dost kaldıklarını ve onunla vakit geçirmiş olmanın bile bir ‘onur’ olduğunu dile getirdi.

Çift, en son Al Pacino’nun başrolünde olduğu The Irishman filminin geçen yıl ekim ayında Los Angeles’ta yapılan galasında birlikte görülmüştü.