Albayrak: 2020’de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinde enflasyon ve faiz oranlarının 2020 yılı içerisinde tek hanelere düşeceğini söyledi.

Albayrak, Sivas’ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyleyen Albayrak, 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini belirtti.

Albayrak, “Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası’ndan kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2022 yılı sonuna kadar kullandıracağı düşük faizli kredi limitleri ve kriterlerinin yeniden belirlendiğini aktaran Albayrak, şöyle konuştu:

“Yüzde 9’a kadar düşürülen faizler, düşük faizli işletmeler, 3 istisna dışında minimum yüzde 50 indirimli uygulanarak devreye giriyor. Eskiden minimum yüzde 25’ti, bunu yüzde 50’ye çektik. 9-4.5 olarak uygulanıyor ama bir çok alanda, hayvancılıkta belirli koşulların sağlanması durumunda bu indirimler yüzde 100’e kadar çıkıyor malumunuz. Yani bu sıfır faizli kredi anlamında. Yani 4.5, 2.25, hatta sıfır manasında. Özellikle hayvancılığın birçok alanında kullandırılan kredi limitlerini de artırarak çok önemli bir adım attık.”

Albayrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“2019’u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık.

Türkiye 2019’un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.

Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı.

2019 yılında yüzde 0.5’lik pozitif büyümeyi yakalayacağız.

2020’de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz.”