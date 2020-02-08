Ali Koç: Mustafa Cengiz’in açıklamalarını gülerek takip ediyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için, “Açıklamalarını ilgiyle ve gülerek takip ediyoruz. Yaşına hürmetten de camiaya saygımdan da bunları söylemek istemiyorum ama insanı mecbur bırakıyorlar” dedi.

Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e cevap verdi. Cengiz’in sarı-lacivertli kulüple ilgili olan sözleri için güldüklerini belirten Koç, “Mustafa Cengiz’in ne dediğini çoğu zaman anlamıyoruz” dedi. İşte Ali Koç’un Diva Kurulu’nda Mustafa Cengiz hakkındaki açıklamaları;

“Ebedi dostumuz ezeli rakibimize gelelim, başkanına… Vallahi nereden başlayayım bilmiyorum. Galatasaray Başkanı’nın açıklamalarını ilgiyle ve gülerek takip ediyoruz. Yaşına hürmetten de camiaya saygımdan da bunları söylemek istemiyorum ama insanı mecbur bırakıyorlar. Mustafa Bey bizim puanımızın silinmesini kafasına takmış. Öyle bir şey zaten yok da… Merak etmeyin Mustafa Bey, öyle bir şey olsa federasyon size bırakmaz çoktan silerdi. Mustafa Cengiz’in ne dediğini çoğu zaman anlamıyoruz. Deşifreye muhtaç. Bazen kendisi de şaka yaptım, yanlış anlaşıldım diyor. Teklifim geçerli TV’ye çıkalım hep birlikte. Hem kulüplerimiz biraz da olsa para kazanır. ‘Oyun oynanırken kurallar değişmez’ diyor. Başkan sırf sizin için geçen sene kural değişti. Hak mahrumiyeti cezası alan kişiler müsabakalara iştirak edemez. Sayın Cengiz 150 gün ceza alıyor. Federasyondan mektupla yardım istiyorlar ve bu madde değişiyor. Mustafa Cengiz, ‘Fenerbahçe’den 6 yedik ama o sene şampiyon olduk’ diyor ama o sene Beşiktaş şampiyon oldu. Şimdi hangi birine cevap verelim şaşırdık. Şeffaflık… Yok efendim biz şöyle vergi ödemişiz, oyuncularımızın ücretlerini şöyle açıklamışız. Sayın Cengiz, biz de sizin gibi SPK’ya üye bir kulübüz. Biz diyor muyuz siz geçen 10 bin Euro menajerlik ücreti ödediniz.”