Ali Nesin: Duraklama başladı, gerileme dönemi yakındır

Facebook’taki paylaşımında Türkiye’deki vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili artış tablolarını paylaşan Ali Nesin, “Yarı gönüllü yarı zorlama izolasyon sayesinde virüs duraklama dönemine girdi. Eğer tedbiri elden bırakmazsak gerileme dönemine girmesi yakındır. (Vaka sayısı test sayısı arttığından artıyor ve iyi bir şey.)” ifadelerini kullandı.

Yarı gönüllü yarı zorlama izolasyon sayesinde virüs duraklama dönemine girdi. Eğer tedbiri elden bırakmazsak gerileme dönemine girmesi yakındır. (Vaka sayısı test sayısı arttığından artıyor ve iyi bir şey.) Публикувахте от Ali Nesin в Вторник, 7 април 2020 г.

Nesin ayrıca T24’ün şu haberini de takipçilerine aktardı;

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 48’inci, can kaybı sayısında 42’nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye, dünyada vaka sayısında 9’uncu, can kaybı sayısında 12’nci sırada bulunuyor.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers’ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.

Küresel verilere göre İtalya’da özel konumlu bir devlet statüsü bulunan ve Katolik dünyasının ruhani merkezi olan Vatikan, vaka ve ölüm sayısında 1. sırada görünüyor. Vatikan’ı; San Marino, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Faroe Adaları, Cebelitarık, İspanya, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn ve Monako izliyor.

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında vaka sayısında dünyada 48’inci, ölüm sayısında 42’nci sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9’uncu, ölüm sayısında da 12’nci durumda görünüyor.