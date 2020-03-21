Alkış tutanlara “pislikler” diyen Haşmet Babaoğlu kayıplara karıştı

Sabah gazetesi yazarı yazarı Haşmet Babaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sağlık emekçilerine destek için başlattığı kampanyaya alkışlarla katılanlar için “Pislikler” demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekilleri, siyasetçiler ve gazeteciler başta olmak üzere çok sayıda kişi saat 21.00’da koronavirüs salgınında hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek ve moral iletilmesi çağrısında bulunmuştu.

Çağrıya Türkiye’nin her yerinden destek geldi.

Ancak Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, sosyal medya hesabından “Bir takım pisliklerin bu alkış kampanyasını nasıl sevinçle karşıladığını da buradan görüyor, izliyorum. Ben bu saat bilmem kaçta alkış vs. işlerini yutmam, katılmam da… Bu kampanyaların nasıl kötüye kullanıldığını defalarca gördüm… Gerekmedikçe dışarı çıkmayın, sağlık sistemini meşgul etmeyin, sağlıkçılara asıl destek budur” ifadelerini kullandı.

Babaoğlu’na tepkiler çığ gibi büyürken dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte sarayın balkonundan alkış kampanyasına destek verdi.

Erdoğan’ın da kampanyaya katılması sonrasında Haşmet Babaoğlu Twitter hesabını kapattı.