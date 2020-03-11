Alman Sağlık Bakanı: Sınırları kapatmak çözüm değil, alışmamız lazım

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Spahn, “Virüs Almanya’da. bu duruma alışmamız gerekiyor” dedi.

Tüm sınırları kapatmanın çözüm olmadığını dile getiren Bakan “Virüs yayılmaya devam edecek. Er ya da geç insanların ülkeye girip çıkmasına izin vermelisiniz. Sonra tekrar yayılmaya başlıyor. Sağlık önlemlerine ve korunmaya odaklanmalıyız” diye konuştu.

Şu anda Almanya’da 1.296 onaylı koronavirüs vakası var.