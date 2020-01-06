Alman polisi bıçakla saldırdığını iddia ettiği bir Türk’ü öldürdü

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde cumartesi akşamı bir kişinin devriye polislerine bıçakla saldırdığı iddia edildi. Alman polisi tarafından tek kurşunla öldürülen kişinin 37 yaşında bir Türk olduğu öğrenildi.

Alman polisi cumartesi akşamı yerel saatle 19.40’da bir Türk vatandaşının devriye polis memurlarına bıçakla saldırı girişiminde bulunduğu bilgisini paylaştı. Gelsenkirchen kentinde yaşanan alayda saldırganın Alman polisi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Gelsenkirchen polisi, 2 devriye polisinin aracının yanında duran bir adamın araca bir nesne fırlattığını, ardından saldırganın cebinden çıkardığı bıçakla polislere saldırmaya çalıştığını açıkladı.

37 yaşındaki Türk vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın ‘Allahu Ekber’ diye bağırmadan hemen önce polis tarafından vurulduğu ifade ediliyor. Kimliği açıklanmayan saldırgan tek kurşunla öldürüldü.

Şiddet suçundan uzun bir sabıka kaydı olduğu bildirilen saldırganın terörizmle bağlantılı herhangi bir kaydı ise bulunmuyor.