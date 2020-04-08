Almanlar artık bunu konuşuyor: Merkel ile bir dönem daha

Corona virüsü salgınında, Almanya’daki vaka sayısına oranla düşük ölüm oranları ve ülkenin yakın bir zamanda önlemleri adım adım kaldırılmaya hazırlanması Başbakan Angela Merkel’i bir kez daha siyasi yorumların odağına taşıdı.

Amerika’nın Sesi tarafından aktarılan değerlendirmelerde, Merkel’in Corona virüsünün Almanya’ya gelmesinden bu yana soğukkanlı bir politika izleyerek, halkı yatıştırıcı açıklamalar yaptığı ve güven verdiği vurgulanıyor.

Merkel’i parti içinde eleştiren ve onun yerine 2021’de başbakanlığa aday olan Friedrich Merz ve Armin Laschet gibi isimlerin bile Merkel’i kriz dönemindeki liderliğinden dolayı övdükleri dikkat çekerken, Alman medyasında yer alan yorumlarda Merkel’in bir dönem daha başbakanlık yapabileceği bile dile getiriliyor.

Değerlendirmelerde, Corona virüsü salgınından etkilenen AB ülkelerinin ekonomik krizden çıkmaları için önerilen ve “Yeni Marshall Planı” olarak tanımlanan ekonomik yardım paketinin, ancak Merkel gibi deneyimli bir politikacının yönetimi altında yaşama geçirilebileceği ifade ediliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Avrupa için bir yeni Marshall Planı’na ihtiyaç var, Avrupa’nın geleceği tehlike altında,” diyerek, “Ya dayanışmayla cevap veririz ya da birliğimiz çöker,” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya’da Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1861’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 103 bin 228 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 254 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 4 bin 3 kişide daha virüs tespit edildi. Öte yandan Corona virüsünün yayılmasını önleme amacıyla günlük hayata getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi veya kaldırılması tartışmaları sürüyor.

Koronavirüs önlemleri kademeli bir şekilde kaldırılabilir

Berlin’de yapılan yorumlarda, önlemlerinin gelecek hafta, Paskalya tatilinden sonra adım adım ve çok temkinli şekilde yumuşatılacağı tahmin ediliyor. Başbakan Angela Merkel’in, Paskalya’nın hemen ardından, 14 Nisan tarihinde eyalet başbakanları ve ilgili bakanlarla bir araya gelerek, ülkenin salgın sonrası döneme nasıl geçiş yapabileceğini konuşacağı bildiriliyor.

Alman İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlatılan bir senaryoya göre, hükümet ilk etapta iş yerlerinin ve mağazaların açılmasını, aynı zamanda kamusal alanlarda maske giyilmesini zorunlu tutmayı; kalabalık toplantılara, özel partilere ve gece kulüplerine getirilen yasağı devam ettirmeyi planlıyor. Buna karşılık 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması koşuluyla, restoranların ve kafelerin açılması hedefleniyor. Almanya’da 22 Mart’tan bu yana restoranlar ve dükkanların birçoğu kapalı.

Almanya’da okullar kademeli açılacak

Senaryoda okulların eyaletler bazında aşamalı olarak yeniden açılması da amaçlanıyor. 60 yaş üstündeki öğretmenlerin ise zorunlu izne çıkmak zorunda kalacağı ifade ediliyor.

Corona virüsüne yakalananların sayısının artmaması için enfekte olanların temas kurduğu kişilerin en az yüzde 80’inin 24 saat içinde tespit edilmesi planlanıyor. Yaşamın kademeli olarak normale dönmesi için en önemli kıstaslardan biri, her bir hastanın Corona virüsü bulaştırdığı yeni hasta sayısının 1’in altında kalması. Bu oran şu anda 1,4’te.

Öte yandan “normalleşme” sürecinin yaz tatilini nasıl etkileyeceği de merak ediliyor. Almanya’da normal şartlar altında Haziran ayının sonundan itibaren okullar yaz tatiline girerken, işletmelerde de izin dönemi başlıyor. Almanya Hekimler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, bu yaz Almanya dışında tatil seyahatlerinin yapılabileceğine inanmadığını, İtalya ve İspanya gibi tatil ülkelerinde salgının etkilerinin yaza kadar süreceğini belirtti ve Corona virüsü kaynaklı sorunların en erken sonbahar aylarında azalacağını öne sürdü. Turizm uzmanları Almanya’da bu yaz sezonunda yurt içi turizmde patlama yaşanacağından ve Almanların ülke içinde tatil yapacağından yola çıkıyor.