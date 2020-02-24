Almanya’da şok olay! Yayaların arasına daldı

Almanya’daki karnavalda aracıyla kalabalığın içine dalan saldırgan 15 kişiyi yaraladı. Polis ekiplerinin saldırganı gözaltına aldığı öğrenildi. / Son Dakika…

Almanya’nın Kassel kentinde gümüş renkli bir aracın kalabalığın arasına daldığı ve aralarında çocukların da olduğu 15 kişiyi yaraladığı bildirildi. Saldırganın aracı yaklaşık 30 metra boyunca yayaların üzerinde sürdüğü belirtildi.

Kassel polisi sürücünün yakalandığı bilgisini paylaştı. Olay yerine çok sayıda polis gönderildi.