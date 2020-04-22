Almanya’da Türk şirketi atakta: Aşı için insan deneylerine onay verildi

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech koronavirüs aşısı için klinik araştırma onayı aldı.

Yeni tip koronavirüs SARS-Cov-2’nin yol açtığı COVID-19’a karşı Almanya’da geliştirilen bir aşı için klinik deney yapma izni çıktı.

Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) tarafından yapılan açıklamada, Mainz merkezli BioNTech firmasına geliştirdikleri etken maddenin insan üzerinde denenmesi için izin verildiği bildirildi.

PEI açıklamasında “Almanya ve Almanya’da dışındaki toplumlar için insan üzerinde deney yapılması koronavirüse karşı güvenilir ve etkili bir aşı bulunması konusunda önemli bir mihenk taşıdır” ifadeleri kullanıldı.

Aşı için Türk şirketi ile Pfizer ortaklığı

Çalışmada bulunan aşı dünyaca ünlü Pfizer şirketi ile Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin kurucu ortakları ve yöneticileri arasında olduğu BioNTech tarafından ortak olarak geliştirildi. Uğur Şahin Alman medyasına yaptığı açıklamada “Klinik öncesi deneyler tamamlandı. Bu yüzden mutluyuz ve insan deneylerine beklenenden çok daha hızlı başlayabiliriz” dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ise klinik deneylerde 18 ile 55 yaşları arasında 200 sağlıklı gönüllü kullanılacak.

Klinik deneylerin 3 ila 5 ay arasında sürmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana en az 80 aşı projesinin yürütüldüğü, Çin ve ABD’deki araştırmalarda en az 4 etken maddenin test edildiği bildiriliyor.