Almanya’daki emeklilik vurgunu SGK’yı 25 milyar lira zarar ettirdi!

Sahte emeklilik şirketleri, yaklaşık 700 bin kişiden en az 1500, en fazla 3000 euro topladı. Günü gelen emekli oldu. Vurgunu fark eden ve 25 milyar dolar zarara uğrayan SGK, binlerce gurbetçinin emekliliğini iptal etti.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) akıl almaz boyutlarda zarara uğratan emeklilik vurgunu Almanya’da patlak verdi.

Gurbetçi Türkleri, “Sizi 3 bin 600 günden, daha az prim ödeyip daha yüksek maaş alarak emekli edeceğiz” diyerek kurulan sahte emeklilik şirketleri, yaklaşık 700 bin kişiden en az 1500, en fazla 3000 euro topladı.

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden binlerce kişi, Türkiye’ye tatile gittiğinde bu şirketlerle tanıştırıldı. Vatandaş, bir yasal ticari faaliyeti olmayan şirketlerde, 1 gün ile 15 gün, bazen de bir ay kadar sigortalı gösterildi.

1.5 milyar euro’yu kurdukları şirketler veya şahıslarına havale ettiren sözde ’emeklilik danışmanları’, insanları Türkiye’de kurdukları paravan şirketlerde çalışıyormuş gibi göstererek SSK numaraları verdirdi.

Buna dayanarak da binlerce kişi, SSK’dan 4a sigortalısı olarak emekli edildi.

Paravan şirketler çoğalınca Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti ve bu şirketleri takibe aldı. Kişi başı ortalama 120.000 TL ödeyerek emekli olan 700 bin kişiden bir çoğuna şimdi kurumdan, “Sahte bilgi ve belgelerle aylık bağlattığınız için emekli aylığınız iptal edildi. Size ödediğimiz paraları faiziyle geri ödeyeceksiniz” yazısı gönderildi.

25 milyar dolar zarara uğrayan ve emekliliği iptal eden SGK, 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini de geri istiyor.

Türkiye’de yasal anlamda ticari bir faaliyeti olmayan şirketlerde, fiili ve gerçek çalışması olmayan kişilerden aralarında Türkiye’de yaşayanların da bulunduğu 350 bin kişinin emekliliği iptal oldu. Bunların yaklaşık 30 bini Avrupa’daki Türkler ve bu sayının hızla 500 bine ulaşması bekleniyor.

Emekliliği iptal edilen gurbetçilerden, ayrıca yasal faiz talep ediliyor ve haklarında dava da açılacak. Kişilere 7 gün itiraz hakkı tanındı. İtiraz edilmezse karar kesinleşecek. İtiraz edenlerin ise İş Mahkemesi’nde dava açma dışında bir şansı yok.

Emekliliği iptal edilenler, “Biz yasal bir işlem yaptığımızı düşünürken, hem SGK hem biz vurgun yemişiz. Neye yanacağımızı şaşırdık. Bu paraları nasıl geri öderiz, perişan olduk” dediler.

Mağdurlardan Heilbronnlu okuma-yazma bilmeyen 76 yaşındaki Pupuş Doğan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben emeklilik şirketinin kurbanı oldum. Benden 2500 euro aldılar. Parayı şirketin değil, bir şahsın adına ödettiler. 6 yıl önceki emekliliğim iptal oldu. 39.000 TL yatırmıştım. Şimdi SGK benden yaklaşık 130 bin TL istiyor. Kaçıp gitmişler. Şimdi ben bu parayı nasıl öderim.”