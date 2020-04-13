NationalTurk

Altın durmuyor! Çeyrek 600 lirayı geçti

Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 603 liraya ulaştı.

NationalTurk 13/04/2020
0 37

Koronavirüs salgını ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altında alımlar devam ediyor.

Yükselişini sürdüren gram altın bu haftaya da yükselişle başladı. Hem yatırım hem de hediyeleşme aracı olarak tercih edilen çeyrek altın 600 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü.

Serbest piyasada 24 ayar gram altın 367 lira, çeyrek altın 603 lira, yarım altın 1207 lira, tam altın 2366 liradan satılıyor.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı