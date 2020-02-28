Amazon’dan koronavirüs vurguncularına ağır darbe

Dünyanın en büyük perakende satış sitesi Amazon, koronavirüs nedeniyle fiyatları fahiş şekilde yukarı çekilen 1 milyon ürünü kaldırdı. Amazon’dan yapılan açıklamada, bu şekilde bir fiyatlandırmaya izin verilmeyeceği belirtildi.

Koronavirüs Çin’in ardından dünyanın farklı ülkelerinde de kendini göstermeye başladı. Çin’in dışında İtalya da karantina bölgeleri kurarak virüsle mücadele etmeye çalışıyor. Virüsün görülmeye başlayan ülkelerden olan İran’da ise okullar, salgın nedeniyle tatil edildi. Türkiye’de de İran’dan gelen insanlar Ankara’daki hastanelerde karantina altında tutuluyor.

Koronavirüs yayılmasını engellemek için ülke yönetimleri belli başlı önlemler alırken, virüsün yayılmasında koruyucu önlem olarak kullanılan malzemelerin fiyatları, satıcılar tarafından astronomik seviyelere çekilmeye çalışılıyor.

ABD’de ortaya çıkan koronavirüs salgını söylentisinin ardından Amazon’da satış yapan bazı satıcılar, virüse karşı koruma için kullanılacak malzemelerin fiyatlarını astronomik düzeylere çektiler.

ABD’li 3M Co tarafından üretilen koruyucu maskeler, geçen dönemlerde Amazon’da 10 dolara satılıyordu. ABD’de ortaya atılan koronavirüs salgını söylentisi nedeniyle maskenin fiyatı Amazon’da 128 dolara kadar çıktı. Karşılaştırma sitesi, daha önce fiyatı 10 dolar olan maskenin ortalama fiyatının ise 41 dolar seviyelerinde olduğunu belirtti.

Fiyatların bu şekilde yükselmesi nedeniyle Amazon da önlemler almak zorunda kaldı. Amazon, fiyatı astronomik şekilde yükselen 1 milyon ürünü sitesinden kaldırdı. Konu ile ilgili Amazon sözcüsü, şirketin ürün bilgilerinin doğru olması politikasının ürünlerin fiyatlarını da kapsadığını söyledi. Sözcü, “Amazon’da fiyatlar üzerinden kazıklamaya yer yok” dedi.

Amazon, ürünlerin fiyatlarında adaleti sağlamak için otomatik yöntemlerin yanında manuel yöntemler de kullanıyor. Şirketin kullandığı yapay zeka tarafından tespit edilen fiyat değişikliklerinin yanında manuel olarak da fiyatlar kontrol ediliyor.