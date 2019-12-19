Ambulans şoförü de ifade değiştirdi

Rabia Naz Vatan’ın ölümünün araştırılması için kurulan komisyonda başlatılan soruşturma dosyasına göre Rabia Naz’ı hastaneye götüren ambulans şoförü ifade değiştirdi: “Çocuğun her tarafı toz içerisindeymiş gibi anlaşılacak sözlerim doğru değildi. Abarttım. Sohbet ağzıyla ifade verdim. Bu şekilde bir ifade verdiğim için pişmanım.”

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, başta Rabia Naz Vatan olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyesi milletvekillerine gönderilen soruşturma dosyasına göre olaya müdahale eden ambulans şoförü, baba Şaban Vatan’ın ‘detayları’ sormasının ardından ifade değiştirdi.

Soruşturma dosyasına göre, Rabia Naz’ı hastaneye götüren ambulans şoförü Mehmet Yetim, olay günü verdiği ifadesinde, “Çocuğu olay yerinde ilk gördüğüm zaman herhangi bir kan izi yoktu ama çocuğun saçından ayağına kadar her tarafına hızar tozu bulaşmıştı” dedi.

Bu ifadeden bir süre sonra baba Şaban Vatan, şoför Yetim ile bir araya geldi. Rabia Naz’ın olay yerine yakın metruk bir binada kızının görüldüğünü hatırlatan baba Vatan, şoför Yetim’i buraya götürerek yerdeki tozları gösterdi ve benzeyip benzemediğini sordu.

Yetim, bunun üzerine ifadesini değiştirerek, “Çocuğun her tarafı toz içerisindeymiş gibi anlaşılacak sözlerim doğru değildi. Abarttım. Sohbet ağzıyla ifade verdim. Bu şekilde bir ifade verdiğim için pişmanım. Aslında çocuğun saçlarında çok küçük toz parçaları vardı” dedi.

Amca Muhammet Vatan ise ifadesinde hastaneye getirildikten yaklaşık iki saat sonra ölüm haberini aldıklarını bildirerek, “Savcı ölüm haberini verdikten sonra beni morga aldı. Araba çarptığını söyledim ama bana ‘Bulgularımıza göre düştü’ dedi” şeklinde ifade verdi.