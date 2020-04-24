Futbol
Amerikalılar Belçika’da kulüp satın aldı
Belçika birinci lig takımlarından Oostende ABD merkezli medya şirketi Pacific Media Group (PMG) tarafından satın alındı.
Belçika kulübünden yapılan açıklamada satış için kulüp sahibi Marc Coucke ile PMG şirketinin anlaşmaya vardığı bildirildi.
Belçika basınında yer alan haberlerde, elinde İngiltere’nin Barnsley ve İsviçre’nin Thun kulüplerinde de hisselerini bulunduran PMG şirketinin, borçları yüzünden Oostende Kulübüne 2,7 milyon avro aktardığı belirtildi.
Öte yandan Belçika Futbol Federasyonu, bu ay yaptığı açıklamada Oostende’nin borçları nedeniyle gelecek sezon için kulüp lisansı alamadığını ve profesyonel liglerde mücadele edemeyeceğini duyurmuştu.
Söz konusu satış işleminin ardından Oostende’nin kulüp lisansı alarak profesyonel liglerde yer almaya devam etmesi bekleniyor.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- 24 Nisan Cuma: Günün Koronavirüs Haberleri
- Online test başvurusu başladı, site çöktü!
- Son dakika: İspanya’da yeniden düşüş
- İmmün plazma tedavisi umut veriyor
- “Siyahiler daha çok ölüyor” dedi, milyonlar bağışladı
- Sıkı karantina uygulamıyorlar! İsveç modeli işe yaradı mı?
- Futbol taraftarı sezona nasıl girecek?
- En çok umut bağlanan ilaç işe yaramadı!
- Sadece New York’ta 2.6 milyon kişiye virüs bulaşmış olabilir
- Seyahati tamamen yasakladılar