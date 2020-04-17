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Anadolu Rock efsanelerinden Karabay hayatını kaybetti
Cem Karaca başta olmak üzere Anadolu Rock müziğinin büyük devleriyle çalışan müzisyen Seyhan Karabay vefat etti.
Müzisyen Seyhan Karabay’ın Bodrum’da yaşamını yitirdiği bildirildi. Karabay 74 yaşındaydı.
Uğur Dikmen, Cem Karaca, Cahit Berkay, Atilla Engin Seyyal Taner ve Selda Bağcan gibi pek çok isimli yolu kesişmiş olan Karabay son olarak Bodrum’da yaşıyordu.
Seyhan Karabay, 1968-1970 yılları arasında Cem Karaca ile beraber Apaşlar grubunda gitar çaldı. 70’te ise yine Cem Karaca ile Kardaşlar grubunu kurdu. 70’li yıllarda sinema filmlerinde de oynayan Karabay, Seyyal Taner ve Sedat Avcı ile de 25. Saat grubunu kurdu. Müzisyen 1983 yılından beri Bodrum’da yat kaptanlığı ve tekne kiralama gibi işler yapıyordu.
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