Andrea Bocelli’yi milyonlar izledi

İtalyan tenor Andrea Bocelli, korona virüsü salgını nedeniyle kapalı olan Milano’daki Duomo Katedrali’nde dünyanın dört bir yanında evlerinde karantinada olanlar ve salgınla savaşan sağlık görevlileri için “Umut İçin Müzik” adlı bir konser verdi.

Salgının en çok vurduğu İtalya’nın Milano kentindeki ünlü Duomo Katedreli’nde Türkiye saatiyle 20.00’de başlayan konser Bocelli’nin Youtube kanalında canlı yayınladı. Yarım saat süren konseri 2.6 milyon kişi canlı izledi.

Ünlü tenor, kendisine piyanist Emanuele Vianelli’nin eşlik ettiği konserde Bach’tan “Ave Maria”, Rossini’den “Domine Deus” “Amazing Grace”i seslendirdi.

Bugün saat 11:30 itibariyle videonun izlenme sayısı 25 milyona yaklaştı.