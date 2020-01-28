Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay’a emanet

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay’ın getirildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Beştepe Tesisleri’mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz.” denildi.

Süper Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü, başarısız sonuçların ardından Mustafa Kaplan’ın görevine son vermişti. Sezona Aykan Atik ile başlayan Ankaragücü daha sonra göreve Metin Diyadin’i getirmişti.