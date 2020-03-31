GündemManşetOrtadoğuSağlıkSon Dakika
Anne karnında kaptığı virüsle dünyaya geldi!
İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Mehr Haber Ajansı’na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, “Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı.” dedi.
İmam Rıza Hastanesi’nde tedavi altında tutulan bebeğin 900 gram olarak doğduğunu aktaran Ferhat, “Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor.” ifadelerini kullandı.
Çin’den dünyaya yayılan Kovid-19, İran’da ilk olarak 19 Şubat’ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran’da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 757’ye, vaka sayısı ise 41 bin 495’e ulaştı.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Meslek lisesinde makine üretildi! Günde 100 bin maske
- “Fahrettin Koca tek başına karar alabilse hemen sokağa çıkma yasağı ilan eder”
- Astronotlardan karantina tavsiyeleri
- Son Dakika! Fenerbahçe’den bu sefer iyi haber
- Merkez Bankası ek tedbirleri açıkladı
- Büyük Giza Piramidi ile dayanışma mesajları
- Anne karnında kaptığı virüsle dünyaya geldi!
- “Koronavirüsten ölenlerin ayrı yere gömülmesi anlamsız”
- 140 kişilik Küba sağlık ekibi Jamaika’da
- Salgının kiliseden yayıldığını sağlık bakanı doğruladı