Apple da rapor yayınlamaya başladı

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını yavaşlatmak için alınan tedbirler sırasında insanların daha az araç kullanıp kullanmadığını gösteren verileri kamu sağlığı yetkililerine bildireceğini duyurdu.
Apple’dan yapılan açıklamada, Apple telefonlarda yüklü olan Haritalar’da araç sürmek, yürümek ve toplu taşıma için gelen yol tarifi taleplerinin sayısını geçmiş kullanımlarla karşılaştıran raporlar yayınlanacağı belirtildi.
Raporların günlük yayınlanacağının belirtildiği açıklamada, karşılaştırmaların salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönem olan ocak ayının ortasında bir tarihle yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, verilerin kullanıcıların izlenmemesi, onların istek ve konumlarının gösterilmemesi için toplandığı vurgulanarak, verilerin 63 ülke veya bölgede kamu sağlığı yetkililerine iletileceği aktarıldı.
Türkiye’nin de dahil edildiği söz konusu internet sitesine www.apple.com/covid19/mobility adresinden ulaşılabilecek.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- En az vaka olan ülkelerden Seyşeller tedbirleri artırıyor
- Aşı çalışması yürüten Ovalı: “23 Nisan’da tüm dünya görecek”
- Kayıplar 314 milyar doları bulabilir!
- Wuhan: 2 haftada yapılan hastane kapatıldı
- Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı
- Kasım 2019’da silah altına alınan askerlere büyük şok
- Plazma nakledildi, testi negatife döndü
- “Tedbirler işe yarıyor, bunlar iyi haberler”
- ABD’nin Küba ambargosu salgında daha da acımasız!
- Çin’den sonra dünyada en fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ülke