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Apple tüm mağazalarını kapatıyor

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle perakende satış yapılan mağazalarını 27 Mart'a kadar kapatma kararı aldı.

NationalTurk 14/03/2020
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Konuya ilişkin açıklama şirketin web sitesinden yapıldı.

CEO Tim Cook tarafından paylaşılan açıklamada, virüsün dünya genelindeki etkisine dikkat çekildi.

Sosyal alanlardaki yoğunluğun azaltılmasının önemi vurgulanarak, Apple’ın Çin dışında perakende satış yapılan mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı tutulacağı belirtildi.

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