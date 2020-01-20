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Araç kapısında kaplumbağa kaçırırken yakalandı!

NationalTurk 20/01/2020
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Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. ( Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )

Artvin’de bulunan Sarp Sınır Kapısı’nda, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen R.G’nin kullandığı otomobilde, Türkiye’ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

Yapılan X-Ray araması sonrasında sonrasında arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelene R.G.’nin otomobilinde, binlerce su kamplumbağası araç kapısının içine sıkıştırılarak gizlenmiş halde bulundu. Şüpheli R.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı.

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