Araç kapısında kaplumbağa kaçırırken yakalandı!

Artvin’de bulunan Sarp Sınır Kapısı’nda, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen R.G’nin kullandığı otomobilde, Türkiye’ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.
Yapılan X-Ray araması sonrasında sonrasında arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelene R.G.’nin otomobilinde, binlerce su kamplumbağası araç kapısının içine sıkıştırılarak gizlenmiş halde bulundu. Şüpheli R.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı.