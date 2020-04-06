Arap ülkesinden İtalya’ya 10 ton tıbbi yardım

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait yardım uçağı, içinde 10 tonluk tıbbi yardım malzemesiyle birlikte bugün İtalya’ya ulaştı.

BAE’den yapılan açıklamada bu sevkıyatın virüsün yayılmasını engellemek için küresel çabaları desteklemek amacıyla COVID-19 salgınından etkilenen ülkelerle işbirliği yapma taahhüdünün bir parçası olduğu vurgulandı.

BAE İtalya Büyükelçisi Omar Obaid Al Shamsi yaptığı açıklamada “BAE kurulduğundan bu yana sıkıntılı ülkelere ve halklara yardım etmeyi taahhüt etti ve COVID-19 krizi bu yaklaşımın etkinliğini doğruladı. Bu taahhüdümüzü pandemi sırasında da yerine getiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ile acil yardım işbirlikleri ve çeşitli ülkelere yardım sağlanması çabaları kapsamında Çin, İran, Afganistan, Pakistan ve Seyşel Adaları da dahil olmak üzere yardımlarımız devam ediyor” diye konuştu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da, BAE tarafından gönderilen yardımın iki ülke arasındaki dayanışmayı sembolize ettiğini ifade ederek “Ülkemizin doktorlarına, hemşirelerine ve sağlık personeline kritik yardım önemli. İtalyan halkı adına BAE Hükümeti’ne ve insanlara teşekkür ediyorum. Bu bağış binlerce İtalyanın kendilerini korumasını ve başkalarının hayatlarını kurtarmak için çalışmasını sağlayacak. İtalya bu zor dönemde onu destekleyen ülkeleri asla unutmayacak” dedi.