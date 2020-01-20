“Arda Turan hem iyi insan hem iyi futbolcu hem de çok karakterli bir oyuncu”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdan ayrılan Arda Turan’ı öve öve bitiremedi.

Anadolu Ajansı’na röportaj veren Buruk’un Arda Turan ile ilgili açıklamaları şöyle;

“Arda ve Göksel Gümüşdağ’ın bir görüşmesi oldu. İki tarafın da özellikle Arda’nın kendi geleceği için yeni bir sayfa açmak istediği ortaya çıktı ve böyle bir karar alındı. Ona saygı duyuyorum. Arda benim için hem oyuncu hem de insan olarak çok değerli. Ülke için çok değerli. Kariyer olarak baktığınızda, en iyi kariyere sahip oyunculardan biri. Çok önemli başarılar yaşadı. Ülkemizi çok doğru bir şekilde temsil etti. Hem iyi insan hem iyi futbolcu hem de çok karakterli bir oyuncu. İlk defa bu sene teknik adam olarak çalışma şansı buldum. Futbolcu olarak beraber oynamıştık, takım arkadaşı olmuştuk. Arda’nın ilk maçındaki başarısı hala aklımda. Ama şimdi de teknik adam olarak bizim ona olan desteğimiz, onun bize olan desteği hep devam etti ama sonunda iki tarafın da çok istemediği gibi bir ayrılık oldu. Arda inşallah çok daha konsantre olmuş ve güçlü bir şekilde bir takımla anlaşırsa, en kısa zamanda kendini doğru bir şekilde ortaya koyacağına inanıyorum.”