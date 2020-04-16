“Aşı bulunana kadar sosyal mesafenin sürmesi gerekiyor”

İngiltere hükümetinin koronavirüs stratejisine rehberlik eden Profesör Neil Ferguson, ülkenin bir aşı bulununcaya kadar bir tür sosyal mesafeyi sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Karantina önlemlerinin üç hafta sonra hafifletilip hafifletilemeyeceğini tartışan Ferguson, BBC Radio 4’ün Bugün programına şunları söyledi:

“Sanırım bu vaka sayılarının ne kadar hızlı düştüğüne bağlı olacak: Bulaşının üstesinden gelmemiz gerekiyor. Testlerin ve temasları izleme işlemlerinin hızlandırılması lazım. Karantina önlemleri terk edilirse bulaşıcılık yeniden canlanabilir. Bir aşı bulunana kadar, muhtemelen süresiz olarak bir çeşit sosyal uzaklığı, önemli bir sosyal uzaklığı korumamız gerekecek.”

Şu anda virüs için kanıtlanmış bir aşı yok. Oxford Üniversitesi’nden bir ekip, Eylül ayına kadar bir aşı geliştirebileceklerinden emin olduklarını ancak dağıtımının ise gelecek yılı bulacağını duyurmuştu.