Aşı çalışması yürüten Ovalı: “23 Nisan’da tüm dünya görecek”

Hürriyet yazarı Nedim Şener bugünkü yazısında koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Ercüment Ovalı ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

“Ercüment Ovalı ile herkesin çok merak ettiği koronavirüsle mücadele konusundaki çalışmalarını konuştuk” diyen Şener, Ovalı’nın 11 Mart’ta Sağlık Bakanlığı’na 5 öneri sunduğunu ve bu önerilerin 4’ünün tedavilerde kullanıldığını belirtti.

Şener, Ovalı tarafından bakanlığa iletilen önerileri ise şöyle sıraladı:

1- Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması.

2- IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması.

3- Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması.

4- Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması.

5- Hızla önleyici aşının geliştirilmesi.

Şener ayrıca, yazısında “Plazmanın tedavide kullanılması yanında asıl önemli çalışmalarından biri de koronavirüse karşı önleyici aşının bulunması. Ercüment Ovalı bu konuda oldukça mütevazı, ‘Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan’da görecek’ diyor” ifadelerini kullandı.