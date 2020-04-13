Aşı yarışında son gelişme: 550 gönüllüyle testler başlıyor

Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile İtalyan Advent-Irbm şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için 550 gönüllü ile testler bu ay başlıyor.

Irbm CEO’su Piero Di Lorenzo’nun CEO yaptığı açıklamada “Hedefimiz koronavirüs aşısını öncelikle sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri için Eylül ayı başında kullanılabilir hale getirmek” diyor.

Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Advent-Irbm ortaklığı tarafından geliştirilen aşının hızlandırılmış testleri 550 gönüllü üzerinde Nisan ayı sonunda başlayacak.

Di Lorenzo, uluslararası yatırımcılardan oluşan bir havuz ve aşının gelişimini ve endüstriyel üretimini daha da hızlandırmak isteyen çeşitli hükümetlerle önemli bir kredi müzakeresinin de son aşamada olduğunu duyurdu.

Koronavirüs aşısının laboratuvar testlerinde etkinliği kanıtlanmış, toksik olmadığı da ortaya çıkmıştı. Ancak insanlar üzerinde yapılacak geniş testler nihai sonuç için önemli veriyi sağlayacak.