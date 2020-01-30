Aşık Mahsuni’nin türküsünün sözlerini değiştirdi!

Uğur Işılak, Aşık Mahsuni Şerif’in türküsünün sözlerini değiştirerek söyledi. Işılak’ın türküde geçen ‘cennet’ kelimesini ‘dünya’ olarak değiştirmesi tepki çekti.

Daha önce Ak Parti’den milletvekilliği yapan, Dombra şarkısını izin almadan kullandığı için gündeme gelen Uğur Işılak, TRT Müzik’te katıldığı bir programda Aşık Mahsuni Şerif’in “İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım” türküsünün sözlerini değiştirerek söyledi. Şarkı sözlerini değiştiren Işılak, tepki çekti.

Işılak, şarkıda geçen “Ayağıma cennet kiralansa da” bölümünü “Ayağıma dünya kiralansa da” diye değiştirdi.