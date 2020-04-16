Aslanların koronavirüs keyfi!

Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı’ndaki bir korucu, beklenmedik bir görüntünün fotoğraflarını paylaştı.

Genellikle turistleri taşıyan ciplerin adeta trafik oluşturduğu asfalt yola yayılan aslanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Ünlü park, ülkedeki diğer birçok yer gibi, halka kapalı. Güney Afrika şu anda Covid-19’un yayılmasını engellemek için ülke çapında karantina uyguluyor.

Ülkede 2.500’den fazla koronavirüs vakası doğrulandı ve nisan ayı sonuna kadar uzatılan karantina boyunca sadece temel hizmetlerin çalışmasına izin veriliyor.