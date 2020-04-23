AVM’ler mayıs ayını bekliyor
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan alışveriş merkezleri 8-15 Mayıs arasında kademeli olarak açılmayı istiyor.
Mart ayı ortasından beri birçoğu kapalı olan AVM’ler kontrollü olarak açılmak için hazırlık başlattı.
Milliyet’ten Hanife Baş’ın haberine göre AVM’ler, 8 – 15 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak açılacak. Türkiye’deki 436 AVM’nin çoğu, içlerinde yer alan market ve eczaneler hariç 1 aydan uzun süredir kapalı durumda.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, “İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı. Burada amaç gelir beklemek değil. Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesini sağlamak. Sinema, yemek ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planlıyoruz. Ancak kurallar ve hijyen önlemleri çok sıkı olacak. Maske dağıtılacak, belli mesafeler konulacak. Belli aralıklarla müşteri alınacak. Bu konuda Bilim Kurulu, kamu ve perakendecilerle konuşuyoruz. Kamu tarafında kontrollü açılabileceğine yönelik görüşler var. Perakendecilerin de görüşlerine kulak vererek, ciddi kontrollerle ve şartlara uyularak kademeli olarak açmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de, öncelikle bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun, sonrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kararının beklendiğini belirterek, “Açılış koşullarının bize uygun olması gerekir. Hijyen ve sosyal mesafe konularında ciddi önlemler alınmalı. Küçük mağazalarda bir müşteri çıkmadan diğeri alınmamalı. Ayrıca AVM’ler açıldıktan sonra 3 ay markalardan kira alınmamasını talep ediyoruz. Ayrıca kontrat değil ciro kirasına dönülmesi gerekir. Markaların yaşaması için bu gerekiyor” dedi.
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