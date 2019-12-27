2020 sezonu için Avrupa’nın en iyi kayak merkezleri belli oldu

Fransa’nın Grenoble bölgesindeki Alpe d’Huez kayak merkezi, Avrupa Komisyonu’nun kıtada seyahat etmeyi teşvik etmeye yönelik En İyi Avrupa Destinasyonları seçkisinde 2020 sezonu için en iyi kayak merkezi seçildi.

Yaklaşık 120 bin gezginin birebir tecrübelerine dayanarak hazırlanan listede 15 kayak merkezi Avrupa’nın en iyileri olarak belirlendi. Listedeki kayak merkezlerinin tamamının İsviçre, Avusturya, İtalya ve Fransa’dan olması dikkat çekti.

Listeye göre Fransa’daki Alpe d’Huez eğlence, dinlenme ve sporun mükemmel bir karışımı ve sadece aileler değil, arkadaşlar, çiftler, yeni başlayanlar ve deneyimli kayakçılar için de en sevilen tatil yeri. Alpe d’Huez ayrıca garantili kar için en iyi kayak merkezi.

Avusturya’daki Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental yine en sevilen kayak merkezleri arasında üst sıralarda yer almayı başardı. Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental, yaklaşık 300 kilometrelik kayak pistleriyle dünyanın en büyük ve en modern kayak merkezlerinden biri. Üst üste dört yıl boyunca dünyanın dört bir yanındaki 400 tatil kayak merkezi arasında en iyisi seçildi.

SkiWelt Wilder Kaiser Brixental gece kayağı, kış yürüyüşü, yamaç paraşütü, kızak, hız ölçüm koşuları ve çocuklar için düzinelerce aktivite, eğlence parkları, dinlenme ve sağlıklı yaşam alanları gibi birçok seçenek sunuyor.

Fransa’daki Val Thorens 2 bin 300 metrelik yüksekliğiyle Avrupa’daki en yüksek kayak merkezi durumunda ve dünyanın en büyük kayak bölgesi olan Trois Vallées’in bir parçası (birbirine bağlı 600 kilometrelik pistler).

İtalya’nın Lombardiya bölgesi Alta Valtellina’daki Livigno Kayak Merkezi, kayak sezonunun en uzun sürdüğü merkezlerden biri. Livigno’da sonbahardan mayıs ayına kadar tüm kış sporlarını yapabilirsiniz

Crans-Montana kayak merkezi, Avrupa’nın en iyi beş kayak merkezi arasında ve İsviçre’nin en iyisi olarak gösteriliyor. Bin 500 ile 3 bin metre arasında değişen yükseklikteki Crans-Montana’nın toplam 140 kilometrelik pistleri tüm seviyelere uygun. Crans-Montana, dağ ortamında kentsel yaşam tarzının tüm avantajlarını, dağ kulübelerinden ödüllü restoranlara, çok sayıda butik ve mağazaya, sağlıklı yaşam merkezine, canlı bir gece hayatına kadar geniş bir yelpazede imkanlar sunuyor.

Avusturya’daki Kitzbühel Kayak Merkezi 2020 için en iyi kayak tesisleri listesinde altıncı sırada. Avusturya’daki Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn da bu yıl yedinci sırada ve neredeyse her yıl en iyiler listesinde kendine yer buluyor. Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 270 kilometrelik pistleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

La Plagne, Fransa’nın en ikonik kayak merkezlerinden biri ve yedi yıldır Avrupa’nın en iyi kayak merkezleri arasında yer almakta. 425 kilometrelik yamaçlarla dünyanın en büyük ikinci kayak bölgesi Paradiski’nin bir parçası. Kayak alanlarının yüzde 70’i 2000 metrenin üzerinde ve bu da üst düzey kar deneyimini garanti ediyor.

Avrupa’nın en iyi kayak merkezleri 2020 listesi şöyle;