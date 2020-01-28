Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: “TFF Tahkim Kurulu tarafsız değil”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’de futbolla ilgili ihtilaf ve anlaşmazlıklarla ilgili son kararları veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’nun yapısının bağımsız ve tarafsız olmadığına hükmetti. AİHM Türkiye’den TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığını sağlayacak yapısal reformlar yapmasını istedi.

TFF Tahkim Kurulu’nun TFF Yönetim Kurulu tarafından atandığına dikkat çeken AİHM, yönetim kurulunda ise spor kulüplerinden eski yönetici ve üyelerinin görev yaptığını bildirdi.

TFF yönetim kurulu ile TFF Tahkim Kurulu arasında yapısal bağ bulunduğunu vurgulayan Yüksek Mahkeme, TFF Yönetim Kurulu’nun TFF Tahkim Kurulu kararlarına etki edebileceğine işaret etti.

AİHM, Trabzonspor ile ihtilaf yaşayan futbolcu Ömer Kerim Ali Rıza ve Merkez Hakem Kurulu ile uyuşmazlık yaşayan hakem Serkan Akal’ın TFF Tahkim Kurulu ile ilgili başvurusunu karara bağladı. AİHM, TFF Tahkim Kurulu’nun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde aranan bağımsızlık ve tarafsızlık kriterlerini sağlamadığı kararını verdi. Yüksek Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi olan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini bildirdi.

Kararın gerekçesi ise Tahkim Kurulu’nun TFF Yönetim Kurulu tarafından atanıyor olmasından dolayı etkiye açık olması. AİHM, çoğu spor hukukunda uzman akademisyen ve avukatlardan oluşan TFF Tahkim Kurulu üyelerinin görevlerini nasıl yapacağını düzenleyen bir profesyonel davranış kuralları bulunmadığını kaydetti.

AİHM, TFF Tahkim Kurulu’nun görev süresi ile onu atayan yönetim kurulunun görev süresinin aynı olmasının da tarafsızlık ve bağımsızlık için şüpheli bir durum olduğunu bildirdi. Yüksek Mahkeme, TFF Tahkim Kurulu üyelerinin göreve başlarken bağımsızlık ve tarafsızlık yemini etmediğini de hatırlattı.

AİHM “Başvurucuların, Tahkim Kurulu üyelerinin ellerindeki dosyalara gerekli bağımsızlık ve tarafsızlıkla yaklaşacaklarından şüphe etmeleri için meşru sebebi var” sonucuna vardı. Mahkeme bu kararla futbolla ilgili uyuşmazlıkların çözülmesinde sistematik problemlerin ortaya çıktığını belirterek Türkiye’nin TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığını sağlayacak yapısal tedbirleri alması gerektiğine vurgu yaptı.

İngiliz ve Türk vatandaşı olan futbolcu Ömer Kerim Ali Rıza 2005/2006 sezon ortasında Ocak 2016’da Denizlispor’dan Trabzonspor’a transfer olmuştu. Ancak futbolcu Trabzonspor ile olan sözleşmesi devam ederken İngiltere’ye dönmüş ve taraflar arasındaki ihtilaf TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşınmıştı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğine karar vermiş ve bu nedenle Trabzonspor’a tazminat ödemesine hükmedip Ali Rıza’ya da dört ay süreli sportif ceza vermişti. Ali Rıza ise UÇK kararına karşı Tahkim Kurulu’na başvurmuştu. Tahkim Kurulu futbolcunun ödeyeceği tazminat miktarını 62 bin Euro’ya düşürmüş ve sportif cezayı kaldırmıştı.

Diğer başvurularından da sonuç alamayan futbolcu bunun üzerine AİHM’ye başvurdu. Ömer Kerim Ali Rıza, TFF Tahkim Kurulu üyelerini belirleyen TFF Yönetim Kurulunun ağırlıklı olarak profesyonel futbol kulüplerinin temsilcilerinden oluştuğuna dikkat çekerek futbolcular ve kulüpler arasındaki ihtilaflarda kurulun bağımsız ve tarafsız davranamayacağını savunmuştu.

Futvol hakemi Serkan Akal da TFF Tahkim Kurulu’ndan şikayetçiydi. Akal, TFF’ye bağlı Merkez Hakem Kurulu tarafından başvurucunun 2015-2016 sezonunda üst klasman yardımcı hakem listesinden çıkartılması sonrası adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunuyordu. Merkez Hakem Kurulu kararına karşı Tahkim Kuruluna başvuran hakem Serkan Akal’ın duruşmalı yargılama talebi reddedilmiş ve Merkez Hakem Kurulu’nun beyanları da kendisine verilmemişti. TFF Tahkim Kurulu başvurunun yeniden inceleme talebini geri çevirmişti.