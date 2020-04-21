Avrupa ülkesinden Küba’ya teşekkür

Andora yetkilileri, Covid-19 ile mücadelede sağlanan yardım için Küba’ya minnettarlıklarını bildirdi.

Küba’nın İspanya büyükelçisi Gustavo Machin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İspanya’nın komşusu Andorra’nın Dışişleri Bakanı Maria Ubach ve Sağlık Bakanı Joan Martinez’in Küba’ya teşekkürlerini ilettiğini duyurdu.

Diplomatın Tweet’ne göre, toplantıda Ubach ve Martinez, Kübalı doktorlar ve hemşireler tarafından yürütülen çalışmalar için hükümetin ve Prenslik halkının minnettarlığını bildirdi.

76.000 nüfuslu Prenslik’te kaldıkları sırada Küba sağlık tugayının büyük bir sevgi gördüğü de özellikle vurgulandı.

Son zamanlarda, Küba, SARS-Cov-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 salgınını kontrol etmeye yardımcı olmak için yirmi ülkeye 21 tugay sağlık ekibi gönderdi.