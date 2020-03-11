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Avrupa’da koronavirüs vakalarının en fazla olduğu ülkeler
Koronavirüs İtalya’da rekor sayıda can alırken, İspanya’da okullar kapatıldı. Çin’de ise yeni vakalar ağırlıklı olarak yurt dışından gelenlerde görüldü.
Türkiye’de de bir kişide tespit edilen yeni koronavirüs dünyada yayılmaya devam ediyor. Avrupa’da koronavirüsün en etkili olduğu ülkelerden İtalya’daki karantina ikinci gününe girerken, ölü sayısının bir günde 168 kişi artarak 631’e yükseldiği kaydedildi.
Avrupa’daki koronavirüs vakaları
İtalya: 10 binden fazla vaka, 631 ölüm
Fransa: 1784 vaka, 33 ölüm
İspanya: 1689 vaka, 36 ölüm
Almanya: 1200 vaka, 2 ölüm
İsviçre: 476 vaka, 3 ölüm
İngiltere: 382 vaka, 6 ölüm
Hollanda: 382 vaka, 4 ölüm
Belçika: 267 vaka, 1 ölüm