Avrupa’da koronavirüs vakalarının en fazla olduğu ülkeler

Türkiye’de de bir kişide tespit edilen yeni koronavirüs dünyada yayılmaya devam ediyor. Avrupa’da koronavirüsün en etkili olduğu ülkelerden İtalya’daki karantina ikinci gününe girerken, ölü sayısının bir günde 168 kişi artarak 631’e yükseldiği kaydedildi.

Avrupa’daki koronavirüs vakaları

İtalya: 10 binden fazla vaka, 631 ölüm

Fransa: 1784 vaka, 33 ölüm

İspanya: 1689 vaka, 36 ölüm

Almanya: 1200 vaka, 2 ölüm

İsviçre: 476 vaka, 3 ölüm

İngiltere: 382 vaka, 6 ölüm

Hollanda: 382 vaka, 4 ölüm

Belçika: 267 vaka, 1 ölüm