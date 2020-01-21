Avustralya Açık’ta dikkat çeken Atatürk tişörtünün hikayesi ortaya çıktı

Avustralya Açık’ın ilk günündeki Barty- Tsurenka maçında locada oturan ve Atatürk tişörtü giydiği için Türk tenis severlerin dikkatini çeken kondisyoner Vashchuk’a Socrates dergisi editörü ve Eurosport yorumcusu Balaban ulaştı. Tarihle ilgili olduğunu söyleyen Vashchuk, Atatürk’ü ‘ulusun babası’ ve ‘reformist’ olarak niteledi.

Socrates dergisi editörü ve Eurosport yorumcusu Buğra Balaban, Avustralya Açık tenis turnuvasındaki Atatürk tişörtünün hikayesine ulaştı.

Turnuvanın ilk günü tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty- Ukraynalı Lesia Tsurenko maçında locada Mustafa Kemal Atatürk tişörtü giyen bir kişi olduğuna dikkat çeken bir Filiz Gülsevin adlı kullanıcının tweet’ini alıntılayan Balaban şu ifadeleri kullandı: “İlk günün bizim için ilginç karelerinden biri Barty-Tsurenko maçındaydı. Tsurenko’nun kondisyoneri Denis Vashchuk, maçı Atatürk tişörtüyle takip etti. Kendisiyle iletişime geçtim, bu tercihinin nedenini öğrendim. Denis Vashchuk, tarihle ilgili olduğunu, bu yüzden Atatürk’ü tanıdığını söyledi. Mustafa Kemal’i ‘Ulusun babası’ ve ‘reformist’ sıfatlarıyla tanımlıyor. Ona göre Atatürk, gelişimin ve ilerlemenin sembolü olduğu için maçta bu tişörtü tercih etmiş. Tişörtü de daha önce birkaç kez ziyaret ettiği ülkemizde turistik eşyalar satan bir dükkândan almış. Avustralya Açık’taki Atatürk tişörtünün hikâyesi böyle.”

​Rakibini 1 saat 36 dakika süren mücadelede 5-7, 6-1 ve 6-1’lik setlerle mağlup eden Barty, kendi ülkesinde gerçekleştirilen turnuvada 2. tura çıkmıştı.