Avustralya ve Yeni Zelanda Anzak Günü’nü evlerinde geçirdi

Avustralya’da, koronavirüs salgını nedeniyle bir ay önce iptal edilen Anzak Günü törenleri resmi görevlilerin sınırlı katılımıyla yapılırken vatandaşlar şafak vakti evlerinin önünde atalarını andı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı İngiltere’nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusunun (ANZAC) Gelibolu Yarımadası’na asker çıkardığı gün olan 25 Nisan’da, Avustralya’da her yıl yüz binlerin katılımıyla gerçekleşen Anzak Günü Anma Törenleri, bu yıl Kovid-19 önlemleri nedeniyle kısıtlandı.

Törenlere halkın katılımı yasaklanırken başkent Canberra ve diğer şehirlerde Şafak Ayini ve Anzak Yürüyüşü resmi katılımla kısıtlı sayıda gerçekleşti.

Törenler televizyonlardan canlı yayınlandı. Avustralya ve Yeni Zelandalılar büyük dedelerinin resimlerinin yer aldığı fotoğrafları, Anzakları anma sembolü olan “unutmayacağız” yazılı pankartları ve düzenledikleri saygı duruşlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak, atalarını evlerinde andı.

Bazı Avustralyalılar da evlerinin önüne çıkarak komşularıyla birlikte, geçmişte ülkeye hizmet eden askerlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

Başkent Canberra’daki Savaş Anıtı’nda düzenlenen Şafak Ayini töreninde, askerlerin yaptığı görevlere övgüde bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “O kadar genç yaşta, bizi bu kadar özgür kılanları unutmayalım. Büyük Savaş (1. Dünya Savaşı) sonrası 1919 yılındaki ilk Anzak Günü’nde İspanyol gribi salgınıyla mücadele ettiğimizden, geri dönen gaziler için düzenlenen şehir yürüyüşü ve törenler yapılamamıştı. Sokaklarımızın boş olmasına rağmen geri dönen o gaziler unutulmamıştı” diye konuştu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise törenlerin ilk kez iptal edilmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirterek “Şahsen toplanamasak da, savaş ve kriz zamanlarında Yeni Zelandalıların hizmetini ve fedakârlıkları hala aklımızda” dedi.