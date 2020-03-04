Bakan açıkladı: Maske soyguncularına idari para cezası

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunda 13 firmadan 9’u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı.” dedi. / Son Dakika…

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak, “Reklam Kurulunda 13 firmadan 9’u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı.” dedi.

Pekcan, 9 firmanın toplam 943 bin lira para cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış olduğunu belirten Pekcan, Türkiye’deki maske üretiminin ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak durumda olduğunu söyledi.