Bakan Koca Aytaç Yalman’ın ölüm sebebini 4 gün sonra açıkladı: Koronavirüs

Fahrettin Koca, Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiğini duyurdu. Koca, yaşamını yitiren 3. kişinin eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman olduğunu açıkladı.

Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenen oturumda yeni açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de bu salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiğini belirten Koca, bu kişinin eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman olduğunu söyledi.

Koca, Yalman’ın durumuyla ilgili şunları kaydetti:

“Aytaç Yalman Paşa’ya KOAH tanısı konmuştu. Testi ise negatif çıkmıştı. Ölümden sonra eşi ve orduevi tarandı. Dün Yalman’ın eşi ve yakınları dahil olmak üzere pozitif çıkanlar oldu. Bu durumda Yalman, doktorlarca koronavirüsten ölmüş kabul ediliyor.”