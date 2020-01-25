Bakan Soylu: Doğanyol’da 4, Elazığ’da 18 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu, “Malatya Doğanyol’da 4 vatandaşımız, Elazığ’da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilik’teki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Soylu’nun açıklamaları şu şekilde:

– Akşamdan itibaren hem kamuoyunu doğru bilgilendirmek hem bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yaptığımız açıklamalarla bilgi vermeye çalışıyoruz.

– An itibariıyla Malatya Doğanyol’da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığda da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadı. Yaralı sayısı 1031

– Tüm jandarma birimlerimiz köylere ulaştılar, köylerden bilgiler intikal ettiler.

– 8.55’den sonra 398 artçı deprem oldu. Bunların 13’ü 4’ün üzerinde.

– Toplam 39 kişiyi göçük altından çıkardık.

– Şu anda elimizdeki veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz hastamız yok.

– 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor.

– Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi’nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

– 1031 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Takibi hala yapılan 128 hastamız var. 34 vatandaşımızın da yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Durumu kritik olan hastamız yok.

– 4 tane sahra hastanesi ihtiyaç durumunda kurulacak.

– En son kurtarılan iki vatandaşımızın da genel durumlarının iyi olduğunu öğrendik.