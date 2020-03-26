GündemManşetSon DakikaTürkiye
Bakan Soylu’dan semt pazarı açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2551 provokatif hesap tespit edildi, 449’una işlem yapıldı, diğerlerine işlem yapılıyor. Yüzde 70’i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C bağlantılı.” dedi.
Soylu, “28 Şubat’tan bu yana Yunanistan’a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor.” diye konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu, “Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.
Soylu, “(Koronavirüs) Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden gelenlerde, ne zaman ilk vaka çıktı Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı.” şeklinde konuştu.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Vali coştu! “Zenginseniz risk altındasınız, fakirler koronavirüse karşı bağışık”
- Oxford araştırması: Sürü bağışıklığı kazanıldı, bin kişiden sadece biri hastaneye yatıyor
- “Koronayım ve üç haftadır yataktayım, test bile yapmıyorlar”
- 2 trilyon dolarlık paket onaylandı! Tüm çalışanlara bin 200 dolar!
- Solunum cihazları için yeni önlem
- Açık kalması gereken yerlere alkollü içki satan marketleri de eklediler
- Son Dakika: Yeni vaka sayısında büyük artış!
- Son Dakika! Bakan Koca taburcu olan hastaları açıkladı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar
- 1 hafta “ücretli tatil” ilan etti!