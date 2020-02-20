Bakan Ziya Selçuk 10 yaşındaki Atakan hakkında konuştu

Sosyal medyada okuduğu felsefe kitapları üzerine bir yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Hemen duyduğumuz anda ilgili uzmanlar sevk edildi, aile ile görüşüldü, bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyacı varsa tespit edildi” dedi.

Anadolu Ajansı’na demeç veren Ziya Selçuk’un Atakan Kayalar hakkındaki açıklamaları şöyle;

“Biz bu işe pedagojik olarak bakmak zorundayız. Benim alanım psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını ve bir çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamayız. Burada herhangi bir çocuğumuzun durumundan ziyade diğer çocuklar üzerinde oluşan baskıya kimse dikkat etmiyor. Bu önemli bir durum ve adı geçen çocuğumuzun da aşırı bir yüklenmeye ve sosyal medyada bir tüketim malzemesi olarak yer almasına beklenti patlamasına ve çocukla ilgili kendi çocukluğu açısından oluşabilecek sıkıntıları düşündüğümüzde bizim tavrımız şu olur: Efendim bu doğru mu yanlış mı? Doğru veya yanlış değil bu.

Bu sadece ihtiyacın dili üzerinden bakmak. Biz ne yaptık: Duyduğumuz anda ilgili uzmanları sevk ettik ve aileyle görüştürdük. Tedbirlerimizi aldık ve bireysel olarak ihtiyacı neyse biz bunu giderebilecek alt yapıya, testlere, hangi alanda hangi uzmanımızın veya öğretmenimizin desteğine ihtiyacı var. Bizim borcumuz bu. Aileye ve çocuğumuza. Biz bunu yaparız ama sessizce yaparız. Ama bunu çıkıp da sürekli sosyal medyada veya medyada dillendirmek çocuğun kişiliği, başka çocukların psikolojisi, ailelerin beklentisi açısından birtakım olumsuz durumlara yol açabilir. Bunu burada ben kapatmak istiyorum. Gereken her türlü uzmanlara sahibiz. Ne gerekirse yapmanın sözünü veriyoruz. Bunu daha fazla tartışmasınlar. Lütfen.”